Зрители оценили фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом ниже «Убежища»

Зрители оценили фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом ниже «Убежища»
13 февраля состоялась мировая премьера фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» — новой криминальной ленты, с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в главных ролях. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В». Таким образом, «Ограбление в Лос-Анджелесе» понравилась зрителям меньше, чем недавний криминальный боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом (В+). При этом критики высоко оценили триллер: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 86% свежести.

Фото: CinemaScore

«Ограбление в Лос-Анджелесе» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель.

Что пишут критики про новый криминальный триллер:
«Стильный триллер». Критики хвалят фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом
