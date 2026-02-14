Скидки
Сериал Ночной агент, 3 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ночной агент»
19 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Ночной агент». Проект рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. В продолжении герою дают новое задание — он должен выследить молодого агента казначейства, который сбежал в Стамбул с секретными правительственными данными.

Всего в третий сезон войдёт 10 серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Ранее СМИ сообщали, что шоу получит четвёртый сезон в будущем.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ночной агент»

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 февраля
2-я серия19 февраля
3-я серия19 февраля
4-я серия19 февраля
5-я серия19 февраля
6-я серия19 февраля
7-я серия19 февраля
8-я серия19 февраля
9-я серия19 февраля
10-я серия19 февраля
