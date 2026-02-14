FaZe Clan победила HEROIC на PGL Cluj-Napoca 2026 в CS 2

Противостояние FaZe Clan и HEROIC завершилось со счётом 2:0: на Overpass коллектив доминировал с первых раундов и закрыл карту 13-5, а на Ancient дожал соперника со счётом 13-9, не позволив перевести встречу в третью карту.

FaZe продемонстрировала хладнокровие в ключевых моментах и отличную подготовку к оппоненту. Благодаря этой победе FaZe сравнялась по числу выигрышей с FUT Esports и Natus Vincere, укрепив позиции в таблице и сохранив отличные шансы на выход в плей-офф.

Следующий раунд будет определён по итогам жеребьёвки в конце игрового дня, что добавляет интриги в борьбу за выход из группы.

Турнир проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, а команды сражаются за призовой фонд в размере $ 625 тыс.