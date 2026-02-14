Скидки
Триллер «Дикая лошадь» от режиссёра «Банши Инишерина» Мартина Макдоны выйдет 6 ноября

Кинокомпания Searchlight Pictures раскрыла дату премьеры фильма «Дикая лошадь». Триллер от режиссёра популярных картин «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина» Мартина Макдоны выйдет в мировом прокате 6 ноября.

Подробности сюжета ленты пока неизвестны. Ранее сообщалось, что действие картины происходит в 1973 году, а главными героями выступают агенты ЦРУ Ли и Крис, которые отправляются на Остров Пасхи из-за расследования. Известная локация также стала местом для съёмок картины.

У «Дикой лошади» звёздный актёрский состав. Главные роли исполнили Джон Малкович («Новый Папа»), Стив Бушеми («Бешеные псы»), Сэм Рокуэлл («Удачи, веселья, не сдохни»), Том Уэйтс («7 психопатов») и другие артисты.

Приятный блокбастер из России. Обзор «Левши»
