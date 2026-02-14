Team Falcons стартовала на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 с победы над Team 3DMAX

Team Falcons стартовала на PGL Cluj-Napoca 2026 с уверенной победы над Team 3DMAX. В дебютной встрече турнира по Counter-Strike 2 «соколы» закрыли серию со счётом 2:0 — 13-7 на Nuke и 13-10 на Dust ll.

Falcons с первых раундов навязала сопернику свой темп и контролировала ключевые участки карт, не позволив 3DMAX вернуться в игру. Уверенная стрельба и грамотные решения в клатчах помогли команде без лишней нервотрёпки оформить стартовый успех и сделать первый шаг к плей-офф.

Следующим соперником для состава во главе с Ильёй Осиповым станет коллектив со счётом 1:0.

Турнир проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, призовой фонд — $ 625 тыс.