Team Vitality победила на G2 Esports PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2

Team Vitality одержала волевую победу над G2 Esports в матче группового этапа турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.
Серия игр завершилась со счётом 2:1: 13-11 на Mirage, 8-13 на Inferno и 13-8 на Anubis. Коллектив Team Vitality уверенно провёл решающую карту и закрыл противостояние против G2 Esports в свою пользу.
Для состава во главе с капитаном пчёлок Дан Apex Мадесклером эта победа стала первой на турнире PGL Cluj-Napoca 2026. Имена следующих соперников Team Vitality и G2 Esports определятся по итогам игрового дня. Турнир проходит в Румынии с 14 по 22 февраля, призовой фонд — $ 625 тыс.