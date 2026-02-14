Скидки
Автор сериала «Слово пацана» намекнул на второй сезон шоу

14 февраля российский режиссёр и продюсер Жора Крыжовников опубликовал загадочный пост в соцсетях. На свой день рождения кинодеятель выложил красную цифру «2» на чёрном фоне, отметив актёров из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фото: Соцсети Жоры Крыжовникова

Крыжовников не стал вдаваться в детали, однако лайкнул практически все комментарии, связанные с восторженными отзывами о разработке продолжения сериала. Вполне возможно, что это полноценный намёк на производство второго сезона одного из самых популярных сериалов в истории России.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году и рассказывал про непростую жизнь молодёжи в конце 1980-х в СССР, а за основу взяты реальные молодёжные банды Казани тех лет. За время трансляции сериал обрёл невероятную популярность и стал флагманским шоу сразу двух онлайн-кинотеатров: Wink и Start.

