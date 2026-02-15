NAVI обыграла Team Yandex и прошла в финал BLAST Slam VI по Dota 2

В напряжённом полуфинальном матче турнира BLAST Slam VI команда Natus Vincere одержала победу над Team Yandex со счётом 3:2. Серия прошла в формате best-of-5.

Начало встречи осталось за Team Yandex, которая без шансов разгромила соперника на первой карте (28:6). NAVI ответила зеркальным результатом во второй игре (28:11), а затем вырвала победу на третьей карте в упорной борьбе (36:22).

Четвёртая игра обернулась серией камбэков, но сильнее оказалась Team Yandex (38:31), сравняв счёт в серии. Однако на решающей, пятой карте NAVI продемонстрировала тотальную доминацию, не оставив оппоненту пространства для манёвра (27:10).

Благодаря этой победе NAVI вышла в гранд-финал турнира, который пройдёт на Мальте. Team Yandex завершила выступление, заняв 3-4 место. BLAST Slam VI проходит с 3 по 15 февраля, призовой фонд составляет $ 1 млн.