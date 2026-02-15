Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «28 лет спустя: Храм костей» выйдет в онлайне 17 февраля — СМИ

Фильм ужасов «28 лет спустя: Храм костей» выйдет в онлайне 17 февраля — СМИ
Комментарии

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «28 лет спустя: Храм костей». По данным СМИ, зомби-хоррор выйдет в онлайне уже 17 февраля.

Таким образом, лента может появиться в онлайн-кинотеатрах спустя месяц после премьеры в мировом прокате — картина вышла 16 января. За это время «Храм костей» заработал по всему миру около $ 60 млн, при бюджете в $ 63 млн. Официально компания Sony Pictures пока не сообщала дату цифрового релиза фильма.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Он отправляется на поиски специалиста по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. События «Храма костей» разворачиваются после сюжета первого фильма 2025 года и выступают мостом для финала будущей трилогии.

О другом популярном фильме:
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Один из лучших боевиков Джейсона Стэйтема. Обзор «Убежища»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android