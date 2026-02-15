Скидки
«Признание в любви к итальянским секс-комедиям». Режиссёр «Аноры» — о своём новом фильме

«Признание в любви к итальянским секс-комедиям». Режиссёр «Аноры» — о своём новом фильме
Издание Variety взяло интервью у режиссёра оскароносного фильма «Анора» Шона Бейкера. Он рассказал о своём будущем проекте.

По словам постановщика, действие его новой картины будет происходить в Италии. Таким образом, Бейкер хочет признаться в любви к итальянским секс-комедиям 1960-х годов. Съёмки автор планирует начать в 2026 году.

Мой новый фильм — это признание в любви к итальянским секс-комедиям 60-х и 70-х годов, поэтому я делаю упор на эту тему. Мы хотим начать съёмки в этом году.

Ранее Шон Бейкер снял короткометражный фильм Sandiwara. Картина расскажет небольшие истории разных людей в Малайзии, которые работают в самых разных отраслях: от официантки и разносчицы до блогера, кинокритика и даже певицы. Главную роль сыграла Мишель Йео, звезда «Всё везде и сразу». Лента станет первым проектом Бейкера после большого успеха на прошедшем «Оскаре»-2025. Тогда постановщик выиграл с фильмом «Анора» пять наград, включая статуэтку лучшему режиссёру и за лучший фильм.

