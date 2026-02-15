«Превосходный фильм». Хидео Кодзима — о триллере «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением о фильме «Ограбление в Лос-Анджелесе». Восторженный пост знаменитый геймдизайнер опубликовал на своей странице в соцсети X.

Разработчик назвал картину превосходной. Он заявил, что фильму удаётся создать идеальный баланс между драмой и экшеном. По мнению геймдизайнера, лента заставляет зрителя находиться в напряжении до самого конца. Кодзима также похвалил актёров, которые смогли показать интересных персонажей.

Это было превосходно! Полностью удовлетворил просмотр. Баланс между острыми ощущениями, экшеном и драмой идеально выверен. Фильм напомнил мне высококачественные нуарные картины, которые я любил в детстве. Вместо того чтобы слишком сильно полагаться на насилие, автомобильные погони или непрерывную перестрелку, фильм поддерживает напряжение до самого конца, глубоко исследуя развитие каждого персонажа. Благодаря искреннему раскрытию предыстории каждого героя, фильму удаётся передать тонкие эмоции «преследователя», «преследуемого» и «тех, кто оказался между ними» — то, что, кажется, утратили многие нуарные фильмы после Тарантино.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель. Главные роли сыграли звёзды фильмов Marvel Крис Хемсворт и Марк Руффало.