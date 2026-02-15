Скидки
Astralis победила 3DMAX на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Комментарии

Astralis легко одолела Team 3DMAX на PGL Cluj-Napoca 2026 в рамках групповой стадии PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2. Встреча завершилась победой датчан с результатом 2:0 — 13-2 на Overpass и 13-11 на Nuke. Это первая победа для команды Расмуса HooXi Нилсена на турнире.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
15 февраля 2026, воскресенье. 11:15 МСК
3DMAX
Окончен
0 : 2
Astralis

Команда 3DMAX, представляющая Францию, продолжает неудачную серию, потерпев второе поражение подряд, в первом матче французы проиграли Team Falcons. В следующей встрече французы сыграют с коллективом, который также имеет статистику 0-2.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где участники борются за призовой фонд в размере $ 625 тыс.

