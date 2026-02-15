MOUZ победила Natus Vincere на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Natus Vincere потерпели поражение от MOUZ во втором раунде группового этапа турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.
Матч завершился со счетом 0:2 — на Inferno 9-13 и на Mirage — 7-13. Это первое поражение для украинской команды Алекси Aleksib Виролайнена на чемпионате. MOUZ с двумя победами в активе имеют большие шансы на выход из группы.
CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
15 февраля 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
0 : 2
MOUZ
В рамках игрового дня состоятся и другие матчи: Team Falcons с FaZe Clan и G2 Esports с PARIVISION, которые начнутся 15 февраля в 14:00 по мск. Турнир проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды борются за внушительный призовой фонд в $ 625 тыс.
PARIVISION проиграла MOUZ
Комментарии
