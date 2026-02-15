Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Голливуде появились охотники за ИИ-нарушителями прав киностудий

В Голливуде появились охотники за ИИ-нарушителями прав киностудий
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что в Голливуде начали активно бороться с ИИ-компаниями, которые нарушают права кинодеятелей. Так, в январе анонимный генеральный директор основал компанию LightBar, чтобы защищать интересы студий.

В СМИ отметили, что в стартап вложили более $ 100 тыс. Организация стремиться стать «наёмным убийцей» для киностудий, а также искать модели искусственного интеллекта, генерирующих контент, который обучен на материалах, защищённых авторскими правами. Сейчас компания старается привлечь внешние инвистиции.

Анонимный основатель LightBar рассказал изданию, что вдохновение на создание компании ему пришло в марте 2025 года. Тогда его потрясло, как пользователи ChatGPT выпустили ролики, которые имитировали мультфильмы студии Ghibli. Организация одна из первых обнаружила, что Google блокирует запросы с персонажами Disney после угрозы судебного иска со стороны компании.

Об ИИ-видео с битвой популярных актёров:
Видео
«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android