«Оскорбительная игра». Создатель God of War — об экшен-платформере Sons of Sparta

Создатель первой части God of War Дэвид Яффе высказал своё мнение на счёт новой игры во вселенной — экшен-платформере God of War: Sons of Sparta. Видео с критикой проекта он опубликовал на своём YouTube-канале.

По словам геймдизайнера, он поиграл чуть больше часа в платформер и остался недоволен им. Разработчик отметил, что сама игра сделана неплохо, но главного героя серии Кратоса сделали слишком банальным и скучным. Яффе заявил, что авторы не уважают греческую вселенную.

Не рекомендую эту игру. Я поиграл чуть больше часа в Sons of Sparta. Сама игра сделана хорошо, но она банальная и неинтересная. Это также одно из худших решений разработчиков God of War за всю историю. Существование этой игры очень странное и оскорбительное.

Яффе не первый раз критикует God of War. Ранее он ругал перезапуск серии 2016 года за то, что авторы слишком сильно изменили образ кровожадного Кратоса, сделав его более безобидным.

God of War: Sons of Sparta вышел 13 февраля на PlayStation 5. События игры повествуют о юности Кратоса, когда он проходил суровые испытания вместе со своим братом Деймосом.