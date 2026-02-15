Скидки
Обновлённую Kingdom Come: Deliverance сравнили с версией для PS4

Обновлённую Kingdom Come: Deliverance сравнили с версией для PS4
Популярный блогер ElAnalistaDeBits опубликовал видео с большим сравнением работы обновлённой Kingdom Come: Deliverance для PS5 с версией для PS4. Соответствующий ролик автор выложил на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits/Warhorse Studios.

В 16-минутном видео блогер демонстрирует, как изменилась версия для PlayStation 5 после обновления. Теперь знаменитая игра работает в разрешении 4К и с производительностью 60 кадров в секунду, чего не было на PS4. Кроме того, в RPG обновили тени, растительность, а также улучшили качество текстур и глобальное освещение.

Фото: ElAnalistaDeBits/Warhorse Studios

Фото: ElAnalistaDeBits/Warhorse Studios

Фото: ElAnalistaDeBits/Warhorse Studios

Релиз оригинальной Kingdom Come: Deliverance состоялся на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2018 году. Позднее игру портировали на консоль Nintendo Switch. Проект высоко оценили критики и игроки, а продажи проекта достигли 11 млн копий за это время. Вторая часть исторической RPG вышла в феврале 2025 года и также стала успешной.

