«Я последую за ней куда угодно». Марго Робби — о режиссёре драмы «Грозовой перевал»

Издание Variety взяло интервью у знаменитой актрисы Марго Робби («Барби»). Она рассказала о работе над драмой «Грозовой перевал».

По словам артистки, она в восторге от режиссёра картины Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Робби заявила, что последовала бы за ней куда угодно.

Я бы последовала за ней куда угодно. Думаю, что работать с режиссёрами, за которыми ты готов следовать куда угодно — это лучшее, что можно сделать. Найдите тех людей, в которых вы действительно верите, а затем просто следуйте за ними.

«Грозовой перевал» представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте. Лента рассказывает историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Вместе с Марго Робби, одну из главных ролей сыграл Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).