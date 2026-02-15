Умер Хидеки Сато, создатель консоли SEGA Mega Drive

Стало известно о смерти легендарного японского инженера Хидеки Сато. Один из создателей знаменитых консолей компании SEGA скончался в возрасте 77 лет.

Причина смерти одного из разработчиков популярных приставок пока неизвестна. О случившемся сообщило издание Kotaku.

Хидеки Сато работал в SEGA на протяжении 30 лет. За это время он принял участие в разработке практически каждой консоли компании: SG-1000, Master System, Mega Drive, Saturn, Deamcast. В Сети инженера называют «создателем легендарных консолей SEGA». Именно во время его работы появился один из самых популярных видеоигровых персонажей в истории — ёж Соник.