PARIVISION обыграла G2 Esports на групповой стадии PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
PARIVISION одержала победу над G2 Esports в групповом этапе турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2. Итоговый счёт встречи — 2:1. На Mirage PARIVISION уступили 8-13, но затем уверенно взяли реванш на Inferno (13-8) и Dust ll (13-4).
CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
15 февраля 2026, воскресенье. 13:25 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
PARIVISION
Эта победа стала первой для коллектива Джами Jame Али на текущем чемпионате.
G2 Esports потерпели второе поражение на турнире, и в следующем матче команда Неманьи huNter- Ковача будет противостоять составу с текущей статистикой 0:2. PARIVISION вышла на статистику 2:2.
PGL Cluj-Napoca 2026 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды сражаются за призовой фонд в размере $ 625 тыс.
Комментарии
