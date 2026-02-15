Скидки
Team Falcons победили FaZe Clan на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Team Falcons одержали вторую победу на групповом этапе турнира PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2, обыграв FaZe Clan со счётом 2:1. В начале встречи Falcons одержали победу на Anubis (13-9), затем уступили на Dust ll (11-13), но уверенно выиграли на Ancient (13-4).

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
15 февраля 2026, воскресенье. 13:35 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
FaZe Clan

Для коллектива Ильи m0NESY Осипова это второе подряд успешное выступление на турнире. FaZe Clan потерпели первое поражение в групповой стадии. В следующем матче команда Финна karrigan Андерсена встретится с соперником, у которого баланс 1:1.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит в Румынии с 14 по 22 февраля. Призовой фонд турнира составляет $ 625 тыс.

