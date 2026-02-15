Меган Фокс может не вернуться в хорроре «Тело Дженнифер 2»

Издание Screen Time взяло интервью у знаменитой актрисы Аманды Сайфред. Она рассказала о разработке второй части популярного хоррора «Тело Дженнифер».

По словам актрисы, она не обсуждала с Меган Фокс её возвращение к роли. Сайфред согласилась на участие в проекте ещё полтора года назад, но насчёт главной звезды первой части она не уверена.

Я не говорила с Меган о сиквеле. Мне самой позвонили и рассказали об этом где-то полтора года назад. Они сказали что-то вроде: «Просто проверяем почву, ты в деле?» А я ответила: «Ага».

Сюжет «Тела Дженнифер» 2009 года рассказывает про Ниди и её лучшую подругу Дженнифер — она самая красивая девушка в школе, капитан группы поддержки. Выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на парней-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил. Ниди делает всё, чтобы спасти подругу и уничтожить демона. Сейчас автор оригинала работает над сценарием второй части.