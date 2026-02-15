Скидки
Системные требования переиздания Metal Gear Solid 4 и Peace Walker

Системные требования переиздания Metal Gear Solid 4 и Peace Walker
Компания Konami опубликовала системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 — второго переиздания культовой шпионской серии. Для запуска проекта на ПК понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-9600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970.

Для комфортной игры необходим ПК с NVIDIA GeForce GTX 1650 и Intel Core i5-10500.

Минимальные системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

  • Операционная система: Windows 11.
  • Процессор: Intel Core i5-9600K.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970.
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

  • Операционная система: Windows 11.
  • Процессор: Intel Core i5-10500.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650.
  • Оперативная память: 16 ГБ.

Релиз Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 состоится 27 августа. В сборник войдут культовые части серии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Metal Gear Solid: Peace Walker, а также Metal Gear: Ghost Babel.

