Первый кадр фильма «Идиот(ы)» про Фёдора Достоевского

Первый кадр фильма «Идиот(ы)» про Фёдора Достоевского
Кинокомпания CAA Media Finance представила первый кадр фильма «Идиот(ы)». На нём показаны Джонни Флинн («Рипли») в роли легендарного писателя Фёдора Достоевского и Эйми Лу Вуд («Белый лотос») в роли его супруги Анны.

Фото: CAA Media Finance

Лента станет экранизацией книги Эндрю Д. Кауфмана «Жена игрока: правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского». Главная героиня картины — Анна Сниткина, которая помогает своему мужу писателю справиться с тяжёлой зависимостью от азартных игр. Она также стала первой женщиной-издателем в истории русской литературы.

Дата выхода фильма «Идиот(ы)» пока неизвестна. В картине также снялись Кристиан Фридель («Зоны интересов»), Вики Крипс («Призрачная нить»), Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и другие актёры. Режиссёром выступила Малгожата Шумовская («Лицо»).

