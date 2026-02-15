Скидки
Голливудские студии потребовали у ByteDance прекратить выпускать ИИ-ролики с актёрами

Ролик с битвой Тома Круза и Брэда Питта, созданный с помощью ИИ, вызвал негативную реакцию среди работников киноиндустрии. Подобные видео с героями фильмов «Супермен», «Звёздный путь» и «Люди Икс» вынудили голливудские студии и организации выступить против компании ByteDance — создателя продвинутой нейросети Seedance 2.

Так, профсоюз SAG-AFTRA, директором которого выступает звезда «Властелина колец» Шон Эстин, выпустил своё заявление. В нём представители организации поддержали студии в осуждении нейросети и выступили против нарушения авторских прав.

SAG-AFTRA поддерживает студии в осуждении вопиющего нарушения авторских прав, ставшего возможным благодаря новой модели нейросети на основе ИИ от ByteDance — Seedance 2.0. Нарушение включает в себя несанкционированное использование голосов и изображений наших актёров. Это неприемлемо и подрывает возможности людей зарабатывать себе на жизнь. Seedance 2.0 игнорирует закон, этику, отраслевые стандарты и основные принципы согласия.

В издании Variety сообщили, что к осуждению нейросети присоединились крупные компании Disney и Paramount. Они написали ByteDance письма с требованием прекратить нарушение авторских прав.

ИИ-битва между Крузом и Питтом:
Видео
«Всё кончено»: сценарист «Дэдпула» — об ИИ-роликах с Томом Крузом и Брэдом Питтом
