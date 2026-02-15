«Он идеален для больших экранов»: Холли Берри — о фильме «Ограбление в Лос-Анджелесе»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у знаменитой актрисы Холли Берри («Люди икс»). Она рассказала о фильме «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из ролей.

По словам артистки, людям важно ходить на подобные картины в кинотеатрах, чтобы поддерживать связь друг с другом через искусство. Берри также заявила, что новый криминальный триллер — очень взрослый фильм, которые снимают не часто. Она рекомендует зрителям смотреть его исключительно на больших экранах.

Для нас, как для людей, важно продолжать поддерживать связь через искусство. На большом экране «Ограбление в Лос-Анджелесе» выглядит намного лучше. Это очень взрослое кино, а такие фильмы сейчас снимают не так часто.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» вышло в мировом прокате 13 февраля. Фильм представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель. Главные роли сыграли звёзды фильмов Marvel Крис Хемсворт и Марк Руффало.