Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби стартовал с $ 80 млн — ниже прогнозов

Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби стартовал с $ 80 млн — ниже прогнозов
Комментарии

По итогам первых выходных сборы фильма «Грозовой перевал» составили $ 33 млн в США. Романтическая драма стала лидером проката, обогнав мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» и триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе». Ожидается, что к понедельнику сборы ленты в американских кинотеатрах достигнут $ 40 млн.

По всему миру «Грозовой перевал» собрал $ 82 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 80 млн, такой старт — хороший результат. На сборы повлияла дата премьеры — картина вышла в мировом прокате накануне романтического праздника День святого Валентина. При этом фильму прогнозировали более успешный старт в $ 90 млн.

«Грозовой перевал» представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли исполнили Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).

О другом популярном фильме:
Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд
Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android