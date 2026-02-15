Фильм «Грозовой перевал» с Марго Робби стартовал с $ 80 млн — ниже прогнозов

По итогам первых выходных сборы фильма «Грозовой перевал» составили $ 33 млн в США. Романтическая драма стала лидером проката, обогнав мультфильм «GOAT: Мечтай по-крупному» и триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе». Ожидается, что к понедельнику сборы ленты в американских кинотеатрах достигнут $ 40 млн.

По всему миру «Грозовой перевал» собрал $ 82 млн. Для фильма, бюджет которого составил $ 80 млн, такой старт — хороший результат. На сборы повлияла дата премьеры — картина вышла в мировом прокате накануне романтического праздника День святого Валентина. При этом фильму прогнозировали более успешный старт в $ 90 млн.

«Грозовой перевал» представляет собой экранизацию одноимённого романа Эмили Бронте от постановщицы Эмиральд Феннел («Солтбёрн»). Картина расскажет историю любви между Кэтрин Эрншоу и Хитклифом, которого её отец взял на воспитание. Когда отец умирает, родной брат Кэтрин, завидуя тому, что Хитклиф был любимцем их отца, обращается с ним как с прислугой. Главные роли исполнили Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Франкенштейн»).