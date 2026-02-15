Team Vitality победила The Mongolz на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2

Team Vitality одержала победу над The Mongolz на PGL Cluj-Napoca 2026. Второй раунд групповой стадии PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2 завершился победой команды Team Vitality над The Mongolz с итоговым счётом 2:1. В первой карте Mirage монголы одержали победу 13-10, но дальше Vitality взяли верх на Dust ll (13-4) и Nuke (13-4), обеспечив себе выход в следующий этап.
Для The Mongolz это первое поражение на турнире. В следующем матче команда Матье ZywOo Эрбо будет бороться за выход в плей-офф. Третий раунд стартует 16 февраля в 11:00 мск.
PGL Cluj-Napoca 2026 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды сражаются за призовой фонд в $ 625 тыс.