Team Liquid победила Natus Vincere и стала чемпионом BLAST Slam VI по Dota 2

В финале BLAST Slam VI по Dota 2 команда Team Liquid одержала победу над Natus Vincere с результатом 3:1 и стала чемпионом шестого турнира серии BLAST Slam. Победителями турнира стали игроки под руководством Майка miCKe Ву, заработавшие $ 300 тыс.

Второе место досталось коллективу Бакыта Zayac Эмилжанова — Natus Vincere, который получил $ 150 тыс. В тройке призёров также оказались OG Team и Team Yandex, разделившие 3-4-е места и заработавшие по $ 60 тыс.

BLAST Slam VI прошёл с 3 по 15 февраля в онлайн-формате и на Мальте. В турнире приняли участие 12 команд, а общий призовой фонд составил $ 1 млн.