Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Liquid победила Natus Vincere и стала чемпионом BLAST Slam VI по Dota 2

Team Liquid победила Natus Vincere и стала чемпионом BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии

В финале BLAST Slam VI по Dota 2 команда Team Liquid одержала победу над Natus Vincere с результатом 3:1 и стала чемпионом шестого турнира серии BLAST Slam. Победителями турнира стали игроки под руководством Майка miCKe Ву, заработавшие $ 300 тыс.

Второе место досталось коллективу Бакыта Zayac Эмилжанова — Natus Vincere, который получил $ 150 тыс. В тройке призёров также оказались OG Team и Team Yandex, разделившие 3-4-е места и заработавшие по $ 60 тыс.

BLAST Slam VI прошёл с 3 по 15 февраля в онлайн-формате и на Мальте. В турнире приняли участие 12 команд, а общий призовой фонд составил $ 1 млн.

Team Liquid выбила Team Falcons
Team Liquid выбила Team Falcons с BLAST Slam VI по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android