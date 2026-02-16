Скидки
Стали известны все участники Valorant Masters Santiago 2026

Стали известны все участники Valorant Masters Santiago 2026
Завершились квалификации VCT Kickoff во всех регионах, по итогам которых стали известны 12 участников первого международного чемпионата сезона — Valorant Masters Santiago 2026. Соревнование пройдёт с 28 февраля по 16 марта в Чили.

Среди участников присутствует китайский коллектив All Gamers, за который выступает россиянин Роман f4ngeer Смирнов. Команда получила первый посев от своего региона. Также на турнир прошла Team Liquid с Аязом nAts Ахметшиным, пробившись через нижнюю сетку европейских отборочных.

Список участников Valorant Masters Santiago 2026

  • Америка: FURIA (#1), G2 Esports (#2), NRG (#3)
  • Европа, Ближний Восток и Африка: BBL Esports (#1), Gentle Mates (#2), Team Liquid (#3)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Nongshim RedForce (#1), T1 (#2), Paper Rex (#3)
  • Китай: All Gamers (#1), Xi Lai Gaming (#2), Edward Gaming (#3)

Турнир начнётся со швейцарской системы для команд со 2-м и 3-м посевом, после чего восемь лучших коллективов сразятся в плей-офф Double Elimination, куда сразу попадут чемпионы региональных турниров.


