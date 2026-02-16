Стали известны все участники Valorant Masters Santiago 2026

Завершились квалификации VCT Kickoff во всех регионах, по итогам которых стали известны 12 участников первого международного чемпионата сезона — Valorant Masters Santiago 2026. Соревнование пройдёт с 28 февраля по 16 марта в Чили.

Среди участников присутствует китайский коллектив All Gamers, за который выступает россиянин Роман f4ngeer Смирнов. Команда получила первый посев от своего региона. Также на турнир прошла Team Liquid с Аязом nAts Ахметшиным, пробившись через нижнюю сетку европейских отборочных.

Список участников Valorant Masters Santiago 2026

Америка: FURIA (#1), G2 Esports (#2), NRG (#3)

FURIA (#1), G2 Esports (#2), NRG (#3) Европа, Ближний Восток и Африка: BBL Esports (#1), Gentle Mates (#2), Team Liquid (#3)

BBL Esports (#1), Gentle Mates (#2), Team Liquid (#3) Азиатско-Тихоокеанский регион: Nongshim RedForce (#1), T1 (#2), Paper Rex (#3)

Nongshim RedForce (#1), T1 (#2), Paper Rex (#3) Китай: All Gamers (#1), Xi Lai Gaming (#2), Edward Gaming (#3)

Турнир начнётся со швейцарской системы для команд со 2-м и 3-м посевом, после чего восемь лучших коллективов сразятся в плей-офф Double Elimination, куда сразу попадут чемпионы региональных турниров.