«Планка была высокой»: сценарист «Бэтмена» 2 — о фильме

Мэттсон Томлин, один из сценаристов «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном, рассказал в интервью, что вся команда приложила максимум усилий, чтобы сделать сюжет сиквела особенным.

По его словам, планку подняли высокую, и её удачно реализовали.

Мы приложили невероятные усилия, чтобы рассказать историю, достойную этого персонажа. Планка была невероятно высока.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю. Премьера картины должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.