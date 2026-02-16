Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми собрал больше $ 70 млн

Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми собрал больше $ 70 млн
Комментарии

Кассовые сборы фильма ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми достигли $ 72 млн долларов. Фильму не хватает немного, чтобы окупиться — его бюджет составил $ 40 млн.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Фильм вышел и в российский прокат, но в в рамках неофоциального показа.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android