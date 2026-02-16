Фильм ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми собрал больше $ 70 млн

Кассовые сборы фильма ужасов «На помощь!» Сэма Рэйми достигли $ 72 млн долларов. Фильму не хватает немного, чтобы окупиться — его бюджет составил $ 40 млн.

«На помощь!» рассказывает, как двое коллег остаются вдвоём на необитаемом острове и пытаются выжить, при этом не сойдя с ума от изоляции от остального мира и других трудностей. С каждым днём сделать это становится всё труднее и труднее.

Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О’Брайен («Глубоководный горизонт») и Деннис Хейсберт («Тринадцатый этаж»). Фильм вышел и в российский прокат, но в в рамках неофоциального показа.