В большой ролевой Crimson Desert не будет микротранзакций
Поделиться
Директор по маркетингу Crimson Desert раскрыл одну, но, пожалуй, очень важную и значимую деталь игры. По его словам, в тайтле не будет микротранзакций, то есть каких-то внутриигровых покупок.
Это премиальная игра, которую вы покупаете и наслаждаетесь ей, а не что-то для микротранзакций.
Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.
Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
08:44
-
08:02
-
07:32
-
07:06
-
06:48
-
06:44
-
00:04
- 15 февраля 2026
-
23:47
-
19:27
-
19:00
-
18:35
-
17:56
-
17:37
-
17:07
-
16:42
-
16:24
-
16:23
-
15:56
-
15:20
-
14:59
-
14:28
-
13:55
-
13:34
-
13:27
-
13:23
-
12:58
-
12:27
-
03:58
- 14 февраля 2026
-
21:38
-
20:08
-
19:33
-
18:51
-
18:22
-
18:05
-
17:49