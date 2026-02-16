Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В большой ролевой Crimson Desert не будет микротранзакций

В большой ролевой Crimson Desert не будет микротранзакций
Комментарии

Директор по маркетингу Crimson Desert раскрыл одну, но, пожалуй, очень важную и значимую деталь игры. По его словам, в тайтле не будет микротранзакций, то есть каких-то внутриигровых покупок.

Это премиальная игра, которую вы покупаете и наслаждаетесь ей, а не что-то для микротранзакций.

Игровой локацией выступит континент Пайвел, разделённый на пять регионов. Игрокам предстоит не только путешествовать по огромным пустыням, но и посещать многочисленные города, а также взаимодействовать с другими персонажами.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PS5, Xbox Series и ПК. В игре будет русский перевод в виде субтитров.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android