Кристофер Нолан и Тимоти Шаламе сделали забавную совместную фотографию

Комментарии

Кристофер Нолан и Тимоти Шаламе на днях посетили показ фильма «Марти Великолепный». Там прошла сессия ответов на вопросы, а незадолго до неё режиссёр и актёр сделали совместное милое фото.

Я почувствовал себя снова 17-летним… Он схватил меня за голову. Я сказал ему: «Крис, мне 30 лет». Он ответил: «Нет для меня, ты не 30-летний».

Фотография Тимоти Шаламе и Кристофера Нолана

Фото: A24

Кристофера Нолана и Тимоти Шаламе связывает фильм «Интерстеллар» — картину снял Нолан, а второстепенную роль в нём исполнил Шаламе. Планируют ли в будущем постановщик и актёр работать вместе, пока неясно. О подобных планах пока не объявляли.

