У сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» появилось официальное лого

У сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» появилось официальное лого
Warner Bros. представила официальное лого сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива». Дополнительных сюжетных деталей при этом не раскрыли.

Официальное лого

Фото: Warner Bros.

Шоу расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Образ Джона Стюарта воплотит на экране звезда недавнего триллера «Ребел-Ридж» Аарон Пьер, а его наставника Хэла Джордана сыграет Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»). Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов») сыграет загадочного ковбоя Уильяма Мейкона.

Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

