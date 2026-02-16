Скидки
Вышел новый постер фильма «Майкл» про Майкла Джексона

Вышел новый постер фильма «Майкл» про Майкла Джексона
Universal Pictures опубликовала новый постер фильма «Майкл» про Майкла Джексона. На нём можно увидеть короля поп-музыки в его фирменной позе.

Свежий постер фильма «Майкл»

Фото: Universal Pictures

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.

