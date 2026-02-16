Скидки
Эми Мэдиган подтвердила планы Зака Креггера на «Орудия 2»

Комментарии

Эми Мэдиган, сыгравшая тётю Глэдис в фильме ужасов «Орудия», рассказала, что у Зака Креггера, режиссёра фильма, уже есть идеи для сиквела. Ранее о подобном заявлял сам постановщик, но теперь это подтвердил как минимум ещё один человек.

Конечно, я бы с удовольствием снова поработала с Заком.

Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.

Фильм ужасов «Орудия» вышел в прокат 8 августа 2025 года. Главные роли сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»).

