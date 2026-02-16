«Олицетворяет всё кино». Глава Universal Pictures — о Кристофере Нолане и его «Одиссее»

Главы компании Universal Pictures Донна Лэнгли рассказала, что думает о грядущем фильме «Одиссея», который снял Кристофер Нолан, в картине использованы первоклассные методы.

Кристофер Нолан олицетворяет собой чистое кино, решение дать зелёный свет фильму «Одиссея» было простым.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Производство фильма заняло полгода — команда Нолана снимала картину по всей Европе, от Италии до Шотландии. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Эпическая сага Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.