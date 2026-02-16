Второй сезон детектива «Чёрное солнце» стартует 1 марта — трейлер

Онлайн-кинотеатр «Кион» представил тизер второго сезона сериала «Чёрное солнце». Лента вернётся на стриминг уже 1 марта, а на телеканале НТВ премьера состоится позже.

Видео доступно на VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кион».

Сюжет сериала рассказывает о следователе по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. В сезоне детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.

К главным ролям во втором сезоне вернулись Юрий Чурсин и Максим Стоянов. Всего в продолжение войдёт 12 эпизодов, которые выпустят до конца марта.