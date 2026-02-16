Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Черное солнце, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер

Второй сезон детектива «Чёрное солнце» стартует 1 марта — трейлер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кион» представил тизер второго сезона сериала «Чёрное солнце». Лента вернётся на стриминг уже 1 марта, а на телеканале НТВ премьера состоится позже.

Видео доступно на VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кион».

Сюжет сериала рассказывает о следователе по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. В сезоне детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.

К главным ролям во втором сезоне вернулись Юрий Чурсин и Максим Стоянов. Всего в продолжение войдёт 12 эпизодов, которые выпустят до конца марта.

Материалы по теме
Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд
Замечательная драма о блокадном Ленинграде. Обзор «Красавицы» с Юлией Пересильд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android