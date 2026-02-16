Скидки
Трейлер фильма «На цепи» со звездой «Переходного возраста» — премьера в России 19 марта

Кинокомпания «Вольга» представила трейлер фильма «На цепи». Британский психологический детектив выйдет в кинотеатрах России уже 19 марта.

Видео доступно во VK-канале Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента расскажет историю молодого хулигана Томми, который привык к жизни, полной порока и безнаказанности. После очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощрённых психологических игр и стать по-настоящему другим человеком.

Главные роли в фильме сыграли Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Великая») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссёром выступил Ян Комаса («Тело Христово»).

