Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России начались продажи портативных ПК Tecno Mega Mini с железом от Intel и AMD

В России начались продажи портативных ПК Tecno Mega Mini с железом от Intel и AMD
Комментарии

Компания Tecno представила две модели компактных ПК Mega Mini. Устройства уже поступили в продажу в российских магазинах и предназначены для повседневного использования на Windows 11.

Так, более мощный Mega Mini M1 Lite работает на базе процессора Ryzen 5 7535HS и с графическим чипом AMD Radeon 660M с 8/16 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти. Компактный ПК поддерживает подключение до трёх 4К-дисплеев, технологию Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и доступ к Сети до 2.5 Гбит/с.

Фото: Tecno

Более бюджетная модель Mega Mini M1 Air получила процессор Intel N150 с графическим чипом Intel UHD Graphics с 8/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Важная особенность ПК — возможность вскрыть крышку корпуса по нажатию одной клавиши для замены оперативной памяти или встроенного накопителя.

Фото: Tecno

Базовая Mini M1 Lite продаётся от 35 тысяч рублей, а Mini M1 Air стоит от 20 тысяч рублей.

Материалы по теме
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Вышла новая God of War: стоит ли играть в Sons of Sparta о юности Кратоса
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android