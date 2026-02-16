В России начались продажи портативных ПК Tecno Mega Mini с железом от Intel и AMD

Компания Tecno представила две модели компактных ПК Mega Mini. Устройства уже поступили в продажу в российских магазинах и предназначены для повседневного использования на Windows 11.

Так, более мощный Mega Mini M1 Lite работает на базе процессора Ryzen 5 7535HS и с графическим чипом AMD Radeon 660M с 8/16 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти. Компактный ПК поддерживает подключение до трёх 4К-дисплеев, технологию Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и доступ к Сети до 2.5 Гбит/с.

Фото: Tecno

Более бюджетная модель Mega Mini M1 Air получила процессор Intel N150 с графическим чипом Intel UHD Graphics с 8/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Важная особенность ПК — возможность вскрыть крышку корпуса по нажатию одной клавиши для замены оперативной памяти или встроенного накопителя.

Фото: Tecno

Базовая Mini M1 Lite продаётся от 35 тысяч рублей, а Mini M1 Air стоит от 20 тысяч рублей.