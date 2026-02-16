Скидки
Sony отложит выход консоли PlayStation 6 из-за кризиса памяти — СМИ

Комментарии

Авторитетное издание Bloomberg опубликовало новую колонку, посвящённую кризису памяти в мире. Журналисты проанализировали текущее состояние рынка и выяснили, что некоторые крупные компании уже меняют свои долгосрочные планы.

По данным источников, Sony рассматривает перенос выхода консоли PlayStation 6 на более поздний срок. В компании допускают, что новое поколение приставок выйдет в 2028 или даже 2029 году, нарушив тем самым привычный семилетний цикл — он был взят ещё с релиза PS3 в 2006-м.

Тем временем Nintendo может внести коррективы в стоимость портативной консоли Switch 2. Сейчас устройство продаётся по цене в $ 450, однако, если ситуация с доступностью памяти не изменится, цена приставки вырастет.

Сейчас в индустрии ожидают, что кризис памяти продлится как минимум до конца 2026 года. При этом некоторые производители отмечают, что он может затянуться вплоть до 2028-го.

