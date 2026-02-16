Скидки
PARIVISION справилась с FaZe Clan на PGL Cluj-Napoca 2026 по CS 2
Российская команда PARIVISION одолела FaZe Clan в рамках третьего раунда группового этапа PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 11:00 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Противостояние закончилось со счётом 2:1 — 2:13 на Mirage, 13:11 на Ancient и 13:9 на Inferno. На второй карте команда Джами Jame Али оформила камбэк с 3:9. Лучше всех из PARIVISION отличился Владислав xiELO Лысов, который завершил матч с K/D 48-45 с рейтингом 1,20.

PARIVISION прошла в корзину 2-1 и 17 февраля сыграет за выход в плей-офф. FaZe Clan продолжит борьбу в корзине 1-2.

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды сражаются за призовой фонд в $ 625 тыс.

