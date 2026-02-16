Скидки
«Сказка о царе Салтане» установила рекорд по стартовым сборам вне новогодних праздников

«Сказка о царе Салтане» установила рекорд по стартовым сборам вне новогодних праздников
Комментарии

По итогам дебютных выходных сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 668 млн рублей. Лента Сарика Андреасяна установила новый рекорд по стартовым сборам в истории российского проката за пределами новогодних праздников, о чём сообщили в «Бюллетени кинопрокатчика».

Предыдущий рекорд принадлежал фильму «Лёд 2», который запустился с 579,8 млн рублей в феврале 2020 года. Дальше идёт «Вий» с показателем в 579,4 млн рублей в феврале 2014-го. Интересно, что общее число зрителей у «Сказки» оказалось значительно меньше: 1,5 млн человек против 2,1 млн зрителей у «Льда 2» и 1,9 млн зрителей у «Вия».

Сюжет новинки адаптирует оригинальную сказку и расскажет историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
