Рыцарь семи королевств, 6-я серия — когда выйдет, дата выхода, сюжет, трейлер

HBO показала трейлер шестой, финальной серии «Рыцаря Семи Королевств»
Компания HBO представила трейлер шестой, финальной серии «Рыцарь Семи Королевств» — нового проекта по вселенной «Игры престолов». Эпизод выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max 23 февраля, после чего завершится первый сезон ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».

После выхода шестого эпизода сериал уйдёт на перерыв — съёмки продолжения идут прямо сейчас в Северной Ирландии. Ожидается, что второй сезон выйдет уже в начале 2027 года.

