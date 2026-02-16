Скидки
NAVI прервала победную серию Aurora на Anubis на PGL Cluj-Napoca по CS 2

В третьем раунде группового этапа турнира PGL Cluj-Napoca по Counter-Strike 2 команда NAVI одержала победу над Aurora Gaming со счётом 2:1. Встреча завершилась успехом «Рождённых побеждать» на картах Anubis (13:9) и Inferno (16:12), тогда как Aurora выиграла свой пик Mirage (13:9).

CS 2. PGL Cluj-Napoca 2026 . Групповой этап
16 февраля 2026, понедельник. 11:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
Aurora Gaming

Победа NAVI стала знаковой, так как она прервала беспроигрышную серию Aurora на карте Anubis, которая длилась с мая 2025 года. Лучшим игроком матча признан Валерий b1t Ваховский с рейтингом 1,35.

Благодаря этому результату NAVI переходит в корзину команд со статистикой 2-1 и завтра сразится за выход в плей-офф. Aurora продолжит выступление в нижней части сетки (1-2).

PGL Cluj-Napoca 2026 проходит с 14 по 22 февраля в Румынии, где команды сражаются за призовой фонд в $ 625 тыс.

