Спецслужбы Казахстана начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комитет национальной безопасности Казахстана приступил к проверочным мероприятиям в отношении известного стендап-комика Нурлана Сабурова, которому ранее запретили въезд в Россию.

Конкретная статья, по которой проводится проверка, не уточняется — подробности сообщат только после завершения расследования. Ранее в Сети обратили внимание на ролик, в котором Сабуров передал 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра»: юристы считают, что это может нарушать закон Казахстана о наёмничестве.

После отъезда из России Нурлан Сабуров отказался комментировать ситуацию, лишь выразив благодарность стране, в которой смог реализовать медиакарьеру.

