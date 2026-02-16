Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе достигли 300 млн рублей

15 февраля сборы фильма «Марти Великолепный» в России превысили 300 млн рублей. Такого результата драма достигла спустя месяц проката — премьера состоялась 15 января. Картина постепенно завершает своё выступление в кинотеатрах страны, уступая «Сказке о царе Салтане», «Горничной» и других хитовым лентам.

Фото: ЕАИС

Тем временем общие сборы «Марти Великолепного» приближаются к отметке в $ 150 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 и получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026, включая возможную награду в категории «Лучший фильм».

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Главную роль исполнил звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.