Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе достигли 300 млн рублей

Сборы фильма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе достигли 300 млн рублей
Комментарии

15 февраля сборы фильма «Марти Великолепный» в России превысили 300 млн рублей. Такого результата драма достигла спустя месяц проката — премьера состоялась 15 января. Картина постепенно завершает своё выступление в кинотеатрах страны, уступая «Сказке о царе Салтане», «Горничной» и других хитовым лентам.

Фото: ЕАИС

Тем временем общие сборы «Марти Великолепного» приближаются к отметке в $ 150 млн. Картина уже стала самым кассовым фильмом студии А24 и получила девять номинаций на предстоящую премию «Оскар»-2026, включая возможную награду в категории «Лучший фильм».

«Марти Великолепный» рассказывает о чемпионе мира по настольному теннису Марти Рейсмане. Он готов пойти на всё ради осуществления своей мечты и доказать всему миру, что он профессиональный спортсмен. Главную роль исполнил звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.

Материалы по теме
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Выдающаяся драма и великая роль Шаламе. Обзор «Марти Великолепного»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android