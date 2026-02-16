Western Digital уже распродала все жёсткие диски в 2026 году — ждём роста цен

Производитель жёстких дисков Western Digital сообщил, что за полтора месяца успел продать все свои мощности по производству жёстких дисков на 2026 год.

Все выпускаемые до конца декабря носители WD раскупили облачные компании и поставщики услуг. Аналитики отмечают, что подобная ситуация приведёт к ещё большему росту цен на компьютерные компоненты.

Доля потребительского сегмента Western Digital сократилась до 5% — то есть до обычных пользователей доходит только 1 из 20 жёстких дисков.

Рост цен на видеокарты и накопители связан с развитием искусственного интеллекта: ради работы с ИИ компании скупают у производителей устройства, что резко повышает их цены для пользователей.