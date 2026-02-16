Скидки
Новый State of Play с ремейком God of War стал самым популярным в истории

Февральская трансляция State of Play от Sony стала самой популярной в серии, набрав 3,2 млн просмотра на YouTube. Стрим уже опередил июльский выпуск прошлого года с 3 млн просмотров.

Во время эфира Sony показала ремейк трилогии God of War, новый хоррор Silent Hill: Townfall и большую игру по серии боевиков «Джон Уик». Авторы обещают сохранить особенности франшизы — от брутальной боевой системы до перестрелок в самых разных локациях по всему миру. При этом будущая игра расскажет оригинальную историю.

Также во время стрима стало известно, что ПК-версия Death Stranding 2 выйдет в Steam уже 19 марта.

