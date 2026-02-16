Якутский стример стал звездой CS 2, комментируя матчи на улице в -30°C

Стример Иван kant0ka Андросов привлёк внимание киберспортивного сообщества необычным форматом своих трансляций. Якутский комментатор освещает матчи команды HOTU, находясь на улице при экстремально низких температурах ниже -30°C.

Зрители оценили преданность делу: несмотря на то что микрофон и компьютер периодически замерзают, Иван продолжает эфир. Впоследствии его заметили и в HOTU, после чего клуб предложил ему стать официальным кастером команды.

При этом формат трансляций решили не менять — kant0ka продолжит комментировать игры на морозе, превратив суровые погодные условия в свою визитную карточку.